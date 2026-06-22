El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de junio

El día de hoy, 22 de junio de 2026, Huelva se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la ciudad. A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte del día, aunque sin riesgo de precipitaciones.

Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 29 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A las 13:00 horas, se prevé que la temperatura alcance los 29 grados, ofreciendo un tiempo cálido y propicio para disfrutar de la playa o de actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable tomar precauciones ante el calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada, pero irá disminuyendo a lo largo del día, estabilizándose en torno al 60% por la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea necesario.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 17 km/h. Las rachas de viento pueden ser más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que puede proporcionar un alivio agradable ante las altas temperaturas. Este viento también puede generar un ambiente más fresco en la costa, ideal para quienes se dirijan a las playas de Huelva.

No se prevén lluvias a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por el tiempo. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Los amantes de la naturaleza y los deportes al aire libre encontrarán en este día una oportunidad perfecta para disfrutar de la belleza de Huelva.

En resumen, el tiempo en Huelva para hoy se caracteriza por temperaturas cálidas, cielos mayormente despejados y un viento moderado que hará que la jornada sea placentera. Es un día ideal para disfrutar de la ciudad y sus alrededores, aprovechando al máximo el inicio del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-21T21:04:15.