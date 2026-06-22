El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de junio

El día de hoy, 22 de junio de 2026, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 27 grados , descendiendo ligeramente a 26 grados en la primera hora del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 25 grados a media mañana.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 63% y aumentando gradualmente hasta un 68% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de calor, pero la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia, asegura que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre. A lo largo de la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 37 grados entre las 16:00 y las 17:00 horas, lo que podría resultar en un tiempo caluroso, especialmente para aquellos que realicen actividades físicas al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 21 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto proporcionará un alivio momentáneo del calor, aunque se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más calurosas del día. La brisa del viento será más notable en las zonas abiertas, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más llevadera.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 30 grados a las 21:00 horas, y se espera que el cielo continúe despejado, permitiendo disfrutar de una hermosa puesta de sol a las 21:47. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 28 grados hacia la medianoche.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo mayormente despejado, temperaturas cálidas y sin posibilidad de lluvia. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-21T21:04:15.