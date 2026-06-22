El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de junio

El día de hoy, 22 de junio de 2026, Écija se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que adornarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado, especialmente durante las horas centrales.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en la tarde, con valores que oscilarán entre los 39 y 40 grados , lo que sugiere un día caluroso. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a primera hora, descendiendo ligeramente a 27 grados en la madrugada, pero rápidamente irán en aumento. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre, asegurándose de mantenerse hidratados y protegidos del sol.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 57% por la mañana y disminuyendo a medida que la temperatura sube, alcanzando niveles más bajos en la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más intensa. A lo largo del día, la humedad se mantendrá en torno al 16% en las horas más cálidas, lo que puede contribuir a una sensación de calor extremo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 32 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 53 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura momentánea, aunque no será suficiente para mitigar el calor predominante. Es importante tener en cuenta que el viento puede levantar polvo y otros elementos, por lo que se recomienda precaución al conducir.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, la combinación de altas temperaturas y viento puede generar un ambiente seco, lo que podría ser incómodo para algunos.

En resumen, hoy en Écija se anticipa un día caluroso y mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-21T21:04:15.