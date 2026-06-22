El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de junio

Hoy, 22 de junio de 2026, Coria del Río se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en ciertos momentos. Desde la madrugada, las temperaturas han comenzado en torno a los 26 grados , y se espera que alcancen un máximo de 37 grados durante la tarde, lo que sugiere un día caluroso. La sensación térmica podría ser aún más elevada debido a la humedad relativa, que se sitúa en un 67% al inicio del día y descenderá a un 39% en las horas más cálidas.

A lo largo de la jornada, la temperatura irá disminuyendo gradualmente, alcanzando los 31 grados hacia la tarde y descendiendo a 28 grados al caer la noche. La combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea notablemente más alta, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 20 km/h. Durante las horas más cálidas, se anticipa que el viento alcance su máxima racha de 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación de bochorno.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Esto es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de un día en el parque o realizar actividades recreativas en la localidad. Sin embargo, es importante recordar que la exposición prolongada al sol puede ser perjudicial, por lo que se aconseja el uso de protector solar y mantenerse hidratado.

A medida que avance la tarde, las nubes altas podrían dar paso a un cielo más despejado, permitiendo que el sol brille intensamente. La puesta de sol está programada para las 21:48, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de calor y luz. En resumen, Coria del Río disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-21T21:04:15.