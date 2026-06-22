El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de junio

El día de hoy, 22 de junio de 2026, Córdoba se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que adornarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un mínimo de 22 grados en las horas más frescas de la tarde.

A medida que el sol se eleva en el horizonte, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque hasta 40 grados . Esta ola de calor podría hacer que los cordobeses busquen refugio en lugares frescos, así como la importancia de mantenerse hidratados y protegerse del sol. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 55% por la mañana y descendiendo a un 18% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más intensa.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 48 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque fresco, podría generar una sensación de incomodidad debido a las altas temperaturas. Se recomienda precaución al realizar actividades al aire libre, especialmente en las horas pico de calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias que puedan aliviar el calor. Las condiciones climáticas se mantendrán estables, con un cielo que se mantendrá mayormente despejado, permitiendo que los rayos del sol calienten la ciudad sin interrupciones.

Durante la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando un mínimo de 25 grados hacia la medianoche. Las nubes altas que se han mantenido durante el día continuarán presentes, pero no se anticipan cambios significativos en el tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer a las 21:45 horas.

En resumen, Córdoba vivirá un día caluroso y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante las altas temperaturas. La combinación de calor y viento puede hacer que la jornada sea más llevadera, pero es fundamental cuidar la salud y el bienestar personal.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-21T21:04:15.