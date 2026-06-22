El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de junio

El día de hoy, 22 de junio de 2026, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 27 grados a las 00:00 horas y bajando a 26 grados a la 01:00.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 35 grados entre las 16:00 y las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará en un 61% por la mañana, descenderá a niveles más cómodos, alcanzando un 36% hacia la tarde. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la combinación de altas temperaturas y humedad puede generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 19 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. A pesar de la presencia de viento, no se prevén precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 29 grados a las 22:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:49. La noche será tranquila, con temperaturas que continuarán bajando hasta llegar a los 24 grados hacia la medianoche.

En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta para hoy será cálido y mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Se recomienda a los habitantes y visitantes que tomen precauciones ante el calor intenso de la tarde y aprovechen las horas más frescas de la mañana y la noche para disfrutar del entorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-21T21:04:15.