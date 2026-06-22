El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de junio

Hoy, 22 de junio de 2026, Cartaya se prepara para un día mayormente nublado, con un cielo que alternará entre poco nuboso y nubes altas a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Sin embargo, a medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, especialmente en las horas centrales.

Las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 23 grados durante la madrugada y descendiendo ligeramente a 21 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que el día progrese, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en la tarde. Este calor será más pronunciado en las horas cercanas al ocaso, donde se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 28 grados.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 90% en la madrugada y disminuyendo gradualmente hasta un 55% en las horas de la tarde. Esta combinación de calor y humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del sur que oscilarán entre 7 y 14 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 27 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, proporcionará algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las zonas costeras.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Cartaya podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El orto se producirá a las 07:08 y el ocaso será a las 21:53, lo que brinda una buena cantidad de luz solar para disfrutar de la jornada. En resumen, hoy en Cartaya será un día cálido y mayormente nublado, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la hidratación y la protección solar ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-21T21:04:15.