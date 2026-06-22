El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de junio

El día de hoy, 22 de junio de 2026, Carmona se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que adornarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado, especialmente en las horas centrales.

Las temperaturas serán cálidas, comenzando en torno a los 28 grados a primera hora y alcanzando un máximo de 36 grados hacia la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 58% por la mañana y descenderá hasta un 30% en las horas más calurosas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno será moderada, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento también podría generar un ambiente propicio para la práctica de deportes al aire libre, aunque se recomienda precaución ante las ráfagas más fuertes.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los residentes de Carmona pueden planificar sus actividades sin temor a interrupciones por mal tiempo. La ausencia de lluvias, combinada con el calor y el viento, sugiere que será un día ideal para disfrutar de la naturaleza, ya sea en parques locales o en actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 29 grados hacia la hora del ocaso, que se producirá a las 21:47. La humedad aumentará ligeramente, pero seguirá siendo manejable. En resumen, el tiempo de hoy en Carmona se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del verano, con cielos despejados, calor moderado y un viento que aportará frescura en los momentos más cálidos del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-21T21:04:15.