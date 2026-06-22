El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de junio

El día de hoy, 22 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 23 y 36 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará con un ambiente cálido, con temperaturas alrededor de 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados hacia las 04:00 horas. A medida que avance la jornada, se anticipa un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 36 grados a las 16:00 horas, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% a la medianoche y disminuyendo a un 33% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la humedad no será excesiva, lo que podría hacer que el calor sea más tolerable. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Camas tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas. A lo largo del día, el viento será más intenso, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría ayudar a dispersar algunas de las nubes altas que se esperan.

No se anticipa precipitación en la jornada, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

Los amaneceres en esta época del año son especialmente hermosos, y hoy no será la excepción, con el orto del sol previsto para las 07:03 horas. Por la tarde, el ocaso se producirá a las 21:48 horas, ofreciendo una larga jornada de luz solar. En resumen, los habitantes de Camas pueden esperar un día cálido y mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre recordando mantenerse hidratados y protegerse del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-21T21:04:15.