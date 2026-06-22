El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de junio

Hoy, 22 de junio de 2026, el tiempo en Cabra se presenta mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el transcurso del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que las temperaturas comiencen a elevarse rápidamente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 28 grados , y se espera que alcance un máximo de 39 grados hacia las 18:00 horas, lo que indica un día caluroso y soleado.

La humedad relativa en la mañana es del 47%, aumentando ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles relativamente cómodos para la mayoría de las actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que la temperatura asciende, la sensación térmica podría ser más intensa, especialmente durante las horas centrales del día. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del este y del noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Hacia la tarde, se espera que el viento alcance rachas de hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio ante el calor intenso. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las ráfagas más fuertes se sentirán en las zonas abiertas y expuestas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que las actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares, podrán llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo. La ausencia de lluvias también sugiere que el suelo se mantendrá seco, lo que podría ser un factor a considerar para los agricultores y jardineros de la región.

A medida que el día avance, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde y noche. La puesta de sol está programada para las 21:42, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de calor y sol. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Cabra, siempre tomando las debidas precauciones ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-21T21:04:15.