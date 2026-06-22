El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de junio

El día de hoy, 22 de junio de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día soleado y agradable. A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas comiencen a ascender, alcanzando los 28 grados hacia el mediodía.

La tarde será cálida, con temperaturas que podrían llegar hasta los 37 grados en su punto máximo, alrededor de las 16:00 horas. Este calor, combinado con una humedad relativa que oscilará entre el 27% y el 39%, podría generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de la localidad que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco en momentos puntuales, aunque la sensación general será de calor. Este viento podría ser un alivio temporal ante las altas temperaturas, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la estabilidad de estructuras ligeras.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 26 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se producirá a las 21:47. La noche será tranquila y fresca, ideal para paseos nocturnos o actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy se presenta favorable, con un predominio de sol y temperaturas elevadas, lo que invita a disfrutar de un día al aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-21T21:04:15.