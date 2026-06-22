El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bormujos según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 22 de junio de 2026, Bormujos se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un máximo de 27 grados a las 10:00 horas.
La temperatura seguirá bajando durante la tarde, con un pico de 35 grados alrededor de las 16:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso. Sin embargo, la humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 60% por la mañana y descendiendo a un 36% por la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más llevadera a pesar del calor.
El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 18 km/h. Durante las horas más cálidas del día, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. A lo largo de la tarde, se prevé que la velocidad del viento se mantenga en torno a los 14 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en comparación con las altas temperaturas.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se anticipa un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se esperan interrupciones por lluvias, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.
A medida que el día avance hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 22:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:49 horas.
En resumen, Bormujos disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre. Con cielos despejados y temperaturas elevadas, es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más cálidas. La brisa del sur-suroeste ofrecerá un alivio agradable, haciendo de este un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y el aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-21T21:04:15.
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