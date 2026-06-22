El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de junio

El día de hoy, 22 de junio de 2026, Bailén se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 32 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 31 grados a la 01:00 y manteniéndose en 29 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 41 grados. Este calor intenso se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 10% y el 31% a lo largo del día, lo que podría generar una sensación térmica aún más elevada. Es recomendable que los habitantes de Bailén tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico.

Durante la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es nula en la mayoría de los periodos, con un leve aumento en la posibilidad de tormentas en la franja horaria de 14:00 a 20:00, donde se estima un 15% de probabilidad. Sin embargo, las condiciones generales seguirán siendo secas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por el tiempo.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el sureste, con velocidades que alcanzarán hasta los 43 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente entre las 17:00 y 18:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar ráfagas fuertes que es importante tener en cuenta.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 36 grados a las 22:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se producirá a las 21:41. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que continuarán bajando, ofreciendo un respiro del calor del día.

En resumen, Bailén disfrutará de un día cálido y mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante las altas temperaturas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-21T21:04:15.