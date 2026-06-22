El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de junio

El día de hoy, 22 de junio de 2026, Baeza se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 27 grados durante las primeras horas de la mañana.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en la tarde, llegando a los 40 grados entre las 16:00 y las 17:00 horas. Este calor intenso puede hacer que la sensación térmica sea aún más elevada, por lo que se recomienda a los habitantes de Baeza que tomen precauciones, especialmente aquellos que planean realizar actividades al aire libre. La humedad relativa será baja, oscilando entre el 9% y el 30% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de calor seco.

El viento, que soplará predominantemente del sureste, alcanzará velocidades que variarán entre los 18 y los 33 km/h, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h en las horas más cálidas. Este viento puede ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, pero también podría generar condiciones de sequedad en el ambiente.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias que puedan interrumpir las actividades al aire libre. Sin embargo, se registrará una ligera probabilidad de tormentas en la tarde, aunque esta es muy baja, con un 5% entre las 14:00 y las 20:00 horas.

El cielo comenzará a nublarse ligeramente hacia la tarde, con la aparición de nubes altas, pero no se anticipan cambios significativos en las condiciones climáticas. La puesta de sol se producirá a las 21:40 horas, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte, aunque el calor persistirá hasta bien entrada la noche.

En resumen, Baeza disfrutará de un día caluroso y mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante las altas temperaturas y el viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-21T21:04:15.