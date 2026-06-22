El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de junio

El día de hoy, 22 de junio de 2026, Baena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas. A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 27 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 26 grados durante las primeras horas del día.

A partir de las 04:00, la temperatura se estabilizará en 25 grados, y se mantendrá en ese rango hasta las 06:00. A partir de las 07:00, la temperatura comenzará a descender lentamente, alcanzando los 24 grados. A medida que el sol se eleva en el horizonte, la temperatura irá aumentando, alcanzando un pico de 38 grados entre las 17:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso, típico del verano andaluz.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 30% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 54% a las 06:00. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a descender, situándose en un 22% hacia las 17:00 horas, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante a lo largo del día, con ráfagas que alcanzarán hasta 42 km/h desde el oeste-noroeste entre las 17:00 y las 18:00. Esto puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 3 y 23 km/h en diferentes momentos, lo que sugiere que habrá momentos de calma y otros de mayor actividad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Baena pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por el mal tiempo. La puesta de sol está programada para las 21:42, lo que permitirá a todos disfrutar de una hermosa tarde y noche bajo un cielo despejado.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy será cálido y soleado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en las horas de la tarde y un viento que proporcionará algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el esplendor del verano andaluz.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-21T21:04:15.