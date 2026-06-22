El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de junio

El día de hoy, 22 de junio de 2026, Arahal se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del sol. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 27 grados , descendiendo ligeramente a 26 grados en la primera hora del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, donde se prevé que llegue a los 38 grados, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% por la mañana y disminuyendo a un 31% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que la jornada sea más llevadera para los habitantes de la localidad.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 21 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las áreas más abiertas. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones ante la posibilidad de ráfagas intensas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo, y es un buen momento para disfrutar de actividades al exterior, siempre teniendo en cuenta la protección solar debido a la alta radiación UV que se espera.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 36 grados hacia las 19:00 horas. La puesta de sol está programada para las 21:46, ofreciendo un espectáculo visual que se verá realzado por el cielo despejado. La noche se presentará más fresca, con temperaturas que rondarán los 22 grados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Arahal para hoy se caracteriza por un día cálido y mayormente despejado, con vientos moderados y sin posibilidad de lluvia, ideal para disfrutar del verano en la localidad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-21T21:04:15.