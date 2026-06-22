El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de junio

El día de hoy, 22 de junio de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y alcanzando los 28 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a 27 grados a las 03:00 y 25 grados a las 04:00.

A partir de las 05:00, el termómetro seguirá bajando, alcanzando los 24 grados, y se mantendrá en torno a esa cifra hasta las 08:00. A partir de las 09:00, las temperaturas comenzarán a aumentar nuevamente, alcanzando los 27 grados a las 09:00 y subiendo rápidamente hasta llegar a un máximo de 42 grados a las 16:00. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 33% a la medianoche y descenderá hasta un 10% hacia las 20:00 horas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos de dirección oeste con velocidades que oscilarán entre los 12 y 18 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección este, alcanzando velocidades de hasta 26 km/h en las horas más cálidas. Por la tarde, se prevé que el viento sople con más fuerza, alcanzando rachas de hasta 62 km/h a las 17:00, lo que podría generar una sensación térmica más fresca a pesar de las altas temperaturas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante la mayor parte del día, con un leve aumento al 5% entre las 14:00 y las 20:00, aunque no se anticipan tormentas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la claridad del día.

En resumen, Andújar disfrutará de un día caluroso y soleado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante las altas temperaturas y el viento fuerte que se prevé para la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-21T21:04:15.