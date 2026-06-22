El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de junio

El día de hoy, 22 de junio de 2026, Almonte se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. La temperatura comenzará en torno a los 25 grados y se espera que alcance un máximo de 33 grados durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

A medida que avance el día, las temperaturas irán descendiendo gradualmente, alcanzando los 29 grados hacia la tarde y bajando a 25 grados al caer la noche. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 67% por la mañana y disminuyendo a un 52% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más llevadera.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en las horas más cálidas del día. Este viento del sur aportará un ligero alivio a las altas temperaturas, especialmente durante las horas pico. A lo largo del día, la dirección del viento se mantendrá mayormente constante, aunque podría haber ligeras variaciones hacia el suroeste.

No se esperan precipitaciones en Almonte hoy, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias también contribuirá a que el ambiente se mantenga seco, lo que es ideal para quienes planean pasar tiempo en parques o playas cercanas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo que los habitantes de Almonte disfruten de un hermoso atardecer alrededor de las 21:50. La temperatura descenderá a niveles más frescos, lo que hará que la noche sea agradable para actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Almonte para hoy es perfecto para disfrutar de un día de verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-21T21:04:15.