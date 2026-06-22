El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de junio

El día de hoy, 22 de junio de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable, ideal para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 23 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 19 grados en las horas más frescas de la tarde.

Durante la mañana, la humedad relativa será alta, alcanzando el 94% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 62% por la tarde. Esto permitirá que el tiempo se sienta más fresco y agradable, especialmente en las horas centrales del día.

El viento soplará desde el sur a una velocidad moderada, alcanzando rachas de hasta 28 km/h en su punto máximo. Este viento, aunque no excesivamente fuerte, aportará una brisa refrescante que ayudará a mitigar el calor, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde. Se prevé que el viento mantenga su dirección y velocidad a lo largo del día, lo que contribuirá a un ambiente cómodo para actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no hay previsión de chubascos, lo que es una excelente noticia para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se tornará más nublado, con la aparición de nubes altas que no afectarán la temperatura ni la posibilidad de lluvia. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con un termómetro que podría marcar hasta 29 grados . Sin embargo, conforme se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, estabilizándose en torno a los 23 grados hacia el final del día.

En resumen, Aljaraque disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con condiciones ideales para disfrutar del aire libre. La ausencia de lluvia y la presencia de una brisa suave hacen de este un día perfecto para actividades al exterior, ya sea en familia o con amigos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-21T21:04:15.