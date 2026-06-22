El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de junio

El día de hoy, 22 de junio de 2026, La Algaba se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que adornarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado, especialmente durante las horas centrales.

Las temperaturas serán cálidas, comenzando en torno a los 28 grados a primera hora y alcanzando un máximo de 37 grados en la tarde. Esta subida de temperaturas se sentirá especialmente intensa entre las 17:00 y las 18:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su pico. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose alrededor de los 29 grados hacia las 23:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 58% por la mañana y descendiendo a un 35% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que la jornada sea más llevadera para los habitantes y visitantes de La Algaba.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que oscilarán entre los 5 y 19 km/h, predominando la dirección del viento del suroeste. Las ráfagas más intensas se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre, ya que la combinación de calor y viento puede generar una sensación térmica variable.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin contratiempos, siendo un buen día para disfrutar de parques y espacios abiertos.

En resumen, La Algaba disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas que alcanzarán su máximo en la tarde y un viento moderado que ofrecerá algo de frescura. Se recomienda a la población mantenerse hidratada y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-21T21:04:15.