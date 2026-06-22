El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de junio

El día de hoy, 22 de junio de 2026, Alcalá la Real se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando hasta los 38 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 32% por la mañana y descendiendo a un 14% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la falta de humedad ayudará a que el ambiente se sienta un poco más tolerable. Sin embargo, es recomendable que los habitantes y visitantes de Alcalá la Real tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, que se extenderán desde el mediodía hasta la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 56 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor momentáneo, aunque no será suficiente para mitigar el calor extremo. Este viento también podría levantar polvo en algunas áreas, por lo que se aconseja tener precaución si se está al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que las actividades al aire libre, como paseos, deportes o eventos, podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. Sin embargo, es importante recordar que la exposición prolongada al sol puede ser perjudicial, por lo que se recomienda el uso de protector solar y mantenerse hidratado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 29 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del cielo estrellado. La puesta de sol se producirá a las 21:40, marcando el final de un día caluroso pero mayormente soleado en Alcalá la Real.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-21T21:04:15.