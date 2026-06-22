El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Alcalá de Guadaíra según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 22 de junio de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan en torno a los 27 grados , con una ligera disminución a 25 grados hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 37 grados en las horas más cálidas, lo que podría generar una sensación de calor intenso.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 60% por la mañana y descendiendo hasta un 32% en las horas de mayor calor. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más elevada, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. Es importante mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico de calor.
En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar algunas rachas que afecten la sensación térmica.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es recomendable estar atentos a la evolución del tiempo, ya que las condiciones pueden cambiar.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:47. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para actividades al aire libre.
En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy se presenta como un día cálido y soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que puede ofrecer algo de alivio. Se aconseja a la población que tome las precauciones necesarias para disfrutar de este día veraniego de manera segura.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-21T21:04:15.
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