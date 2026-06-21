El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de junio

El Viso del Alcor se prepara para un día de clima mayormente despejado este 21 de junio de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán completamente despejados, lo que permitirá que el sol brille intensamente a lo largo del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 23 grados en las primeras horas de la mañana, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A medida que avanza la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, donde se prevé un calor intenso con valores que podrían llegar hasta los 38 grados . Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 26% y el 79% a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada, especialmente durante las horas centrales.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la madrugada, se registrarán vientos provenientes del oeste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 16 km/h. Sin embargo, a medida que el día avanza, se espera que el viento cambie de dirección hacia el suroeste, aumentando su velocidad considerablemente, alcanzando ráfagas de hasta 44 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar un ambiente algo ventoso.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes y la baja probabilidad de lluvia hacen de este un día ideal para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes al aire libre o simplemente relajarse en el jardín.

Es importante que los habitantes de El Viso del Alcor tomen precauciones ante el calor extremo, especialmente durante las horas más calurosas del día. Se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible. Con cielos despejados y temperaturas elevadas, este día promete ser un verdadero anticipo del verano, ideal para disfrutar de la vida al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-20T20:56:09.