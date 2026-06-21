El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Utrera según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 21 de junio de 2026, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre y celebraciones veraniegas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 23 grados en las horas más frescas de la tarde.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 59% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 56% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar del día con mayor comodidad.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 27 km/h. Durante las primeras horas del día, el viento será más suave, pero a medida que avance la tarde, se intensificará, alcanzando rachas de hasta 48 km/h. Esto podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas, especialmente para aquellos que se encuentren en actividades al aire libre.
No se anticipa precipitación en ningún momento del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de la naturaleza y de los espacios abiertos. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 37 grados . Sin embargo, con el viento soplando con fuerza, la sensación térmica podría ser más llevadera. Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente agradable para disfrutar de la velada, con un cielo despejado que permitirá observar las estrellas.
El orto se producirá a las 07:02 y el ocaso a las 21:47, brindando un amplio margen de luz natural para disfrutar de las actividades diurnas. En resumen, Utrera vivirá un día espléndido, perfecto para disfrutar del verano, con un tiempo cálido, seco y ventoso que invitará a salir y aprovechar al máximo el día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-20T20:56:09.
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