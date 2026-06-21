El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de junio

El día de hoy, 21 de junio de 2026, se presenta con condiciones meteorológicas mayormente favorables para los habitantes de Úbeda. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un espléndido amanecer a las 06:50. A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 39 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 33% por la mañana y descendiendo hasta un 11% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur con velocidades que oscilarán entre 20 y 32 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 61 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante el calor, pero también podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas más expuestas.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Sin embargo, se prevé un aumento en la nubosidad hacia la tarde, con la posibilidad de que se presenten nubes altas, aunque sin afectar la estabilidad del tiempo. La probabilidad de tormentas es igualmente baja, con un 0% de posibilidad en las primeras horas y un 40% entre las 14:00 y las 20:00, aunque esto no implica que se esperen fenómenos severos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 34 grados a las 21:00, justo antes del ocaso a las 21:39. La noche se presentará despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado, ideal para actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, Úbeda disfrutará de un día caluroso y mayormente soleado, con vientos moderados del sur y sin riesgo de precipitaciones. Se aconseja a la población mantenerse hidratada y protegerse del sol durante las horas más cálidas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-20T20:56:09.