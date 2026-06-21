El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de junio

El día de hoy, 21 de junio de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 53% por la mañana y descendiendo a un 29% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la humedad no será excesiva, lo que podría hacer que el calor sea más llevadero para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más suave, pero a medida que avance la tarde, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h. Este viento podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones en Tomares, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los planes al aire libre, como paseos, actividades deportivas o reuniones familiares, no se verán afectados por el tiempo. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que realicen actividades físicas intensas, asegurándose de mantenerse hidratados y buscar sombra cuando sea necesario.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando alrededor de 30 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:48. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 27 grados, lo que hará que sea un momento agradable para salir y disfrutar de la velada.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado, sin riesgo de lluvias. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un día caluroso y que aprovechen las condiciones favorables para disfrutar del inicio del verano.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-20T20:56:09.