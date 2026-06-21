El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de junio

El día de hoy, 21 de junio de 2026, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, y esta tendencia se mantendrá durante todo el día, con solo algunas nubes dispersas en la tarde, lo que se traduce en un ambiente ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 29°C y 37°C, alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 37°C. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 30°C hacia el final del día. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas, especialmente entre las 14:00 y las 17:00 horas, cuando el calor será más intenso.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 53% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 58% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada, por lo que es importante tener en cuenta la combinación de temperatura y humedad al planificar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es aconsejable tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque, picnics o deportes.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será mayormente soleado y cálido, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-20T20:56:09.