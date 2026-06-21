El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de junio

El día de hoy, 21 de junio de 2026, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 28 grados , descendiendo gradualmente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 27 grados a la 01:00 y 26 grados a las 02:00.

A medida que avanza la mañana, la temperatura continuará su descenso, alcanzando los 25 grados a las 03:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 05:00. A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 23 grados a las 07:00 y manteniéndose en ese nivel hasta las 08:00. A las 09:00, se espera un ligero aumento, llegando a 26 grados, y alcanzando un máximo de 39 grados a las 17:00, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se sitúa en un 47%, aumentando gradualmente hasta un 78% a las 07:00. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 60% a las 09:00 y bajando a un 35% hacia la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 8 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 21 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%. Esto significa que los residentes de La Rinconada pueden planificar sus actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados.

El ocaso se producirá a las 21:48, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. Con un tiempo despejado y temperaturas cálidas, hoy es un día ideal para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes al aire libre o simplemente relajarse en el jardín.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-20T20:56:09.