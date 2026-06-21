El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de junio

El día de hoy, 21 de junio de 2026, Puente Genil se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que deseen aprovechar el inicio del verano.

Las temperaturas serán bastante cálidas, comenzando con un termómetro que marcará alrededor de 28 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas continúen bajando hasta alcanzar los 23 grados a las 08:00. Sin embargo, a partir de las 10:00, las temperaturas comenzarán a ascender de nuevo, alcanzando un máximo de 40 grados a las 17:00, lo que sugiere que será un día caluroso, típico de la temporada estival.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Comenzará en un 48% a la medianoche, aumentando gradualmente hasta un 69% a las 07:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad disminuirá, alcanzando un 21% a las 20:00, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 12 y 28 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 17:00 y las 19:00, alcanzando hasta 47 km/h. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante el calor intenso, especialmente durante las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones en la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, picnics o deportes.

En resumen, Puente Genil disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Es recomendable que los habitantes y visitantes se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-20T20:56:09.