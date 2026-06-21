El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de junio

El día de hoy, 21 de junio de 2026, Priego de Córdoba disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá a lo largo de toda la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 21 grados entre las 05:00 y las 06:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 45% a la medianoche y disminuyendo hasta un 10% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más intensa. A medida que el sol se eleva, la combinación de altas temperaturas y baja humedad podría generar un ambiente seco y cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones para evitar golpes de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 43 km/h a las 18:00, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar un ambiente algo ventoso.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Priego de Córdoba pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La puesta de sol se producirá a las 21:41, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte, ideal para disfrutar en compañía de amigos y familiares.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy será cálido y soleado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que podría ofrecer algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, siempre recordando mantenerse hidratado y protegido del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-20T20:56:09.