El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de junio

El día de hoy, 21 de junio de 2026, Pozoblanco se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 26 grados a la hora del almuerzo y subiendo nuevamente a un máximo de 39 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 37% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 22% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la sensación de calor podría ser más llevadera en las primeras horas. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Pozoblanco se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur con velocidades que oscilarán entre 21 y 39 km/h a lo largo del día. Este viento podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde, cuando se espera que alcance su máxima intensidad. Las ráfagas de viento serán más fuertes en la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca en comparación con la temperatura real.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los residentes de Pozoblanco disfruten de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:46. Las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un alivio del calor diurno, y se espera que la noche sea agradable, con temperaturas que rondarán los 22 grados.

En resumen, el tiempo de hoy en Pozoblanco será predominantemente soleado y cálido, con un viento del sur que proporcionará algo de frescura. Es un día ideal para disfrutar del aire libre, pero se recomienda precaución ante las altas temperaturas en las horas centrales del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-20T20:56:09.