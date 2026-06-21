El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de junio

El día de hoy, 21 de junio de 2026, Palma del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 30 grados , descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y 26 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avanza el día, se espera un aumento significativo en la temperatura, alcanzando los 39 grados a las 15:00 y un máximo de 40 grados a las 16:00.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se encuentra en un 46%, aumentando gradualmente hasta un 74% a las 08:00. A medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 27% a las 21:00, lo que podría hacer que la sensación de calor sea más intensa durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando a 19 km/h hacia el final de la tarde. Este viento podría ofrecer un ligero alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%. Esto significa que los residentes y visitantes de Palma del Río podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes también permitirá que el sol brille con fuerza, lo que es ideal para quienes planean pasar el día en parques o en la piscina.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 34 grados a las 22:00 y 31 grados a las 23:00. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se espera que ocurra a las 21:46. En resumen, el tiempo de hoy en Palma del Río será cálido y soleado, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el inicio del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-20T20:56:09.