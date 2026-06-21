El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de junio

Hoy, 21 de junio de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para disfrutar de un día completamente despejado, con un cielo que se mantendrá sin nubes a lo largo de todas las horas. Desde el amanecer, que se producirá a las 07:03, hasta el ocaso a las 21:47, los residentes podrán disfrutar de un tiempo ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas serán cálidas, comenzando en torno a los 27 grados a primera hora de la mañana y alcanzando un máximo de 38 grados en las horas centrales del día. Se recomienda a la población que tome precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, cuando la sensación térmica puede ser más intensa. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, rondando los 30 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 56% por la mañana y disminuyendo hasta un 31% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que el calor se sienta un poco más intenso, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible. A medida que la tarde avance, la humedad aumentará ligeramente, lo que podría proporcionar un alivio moderado al calor.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor, aunque también se recomienda tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace de este un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos.

En resumen, el tiempo en Los Palacios y Villafranca para hoy será ideal para disfrutar del verano, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. Se aconseja a los ciudadanos que aprovechen este día soleado, manteniendo siempre la precaución ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-20T20:56:09.