El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de junio

El día de hoy, 21 de junio de 2026, se presenta en Osuna con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas cálidas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 28 grados , descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando los 26 grados entre las 02:00 y las 04:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 30 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 38 grados a las 17:00. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 37% y el 59%, siendo más alta durante las primeras horas del día y disminuyendo conforme se acerque la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la madrugada, se registrarán vientos provenientes del oeste, con velocidades que alcanzarán hasta 9 km/h. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará, predominando del sureste con rachas que podrán llegar hasta 26 km/h en las horas más cálidas. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo ante el calor intenso, aunque se recomienda a los habitantes de Osuna mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas pico de temperatura.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre y celebraciones que puedan estar programadas para este día.

El orto se producirá a las 07:00, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 21:44, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz natural. En resumen, el tiempo en Osuna para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa moderada que hará más llevadero el calor del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-20T20:56:09.