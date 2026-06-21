El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de junio

El día de hoy, 21 de junio de 2026, Morón de la Frontera se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un espléndido día de verano. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, ofreciendo un ambiente ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 22 grados a las 07:00.

A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 38 grados a las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 57% y el 70% durante las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a medida que las temperaturas se eleven. Es recomendable que los habitantes de Morón se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 29 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 52 km/h a las 18:00 horas. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, pero también es importante tener precaución, ya que podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Este clima es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos en familia, deportes o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 30 grados a las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:45. La noche se presentará cálida, con temperaturas que rondarán los 28 grados a las 23:00 horas.

En resumen, Morón de la Frontera disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para aprovechar al máximo el verano. Se recomienda a los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias para protegerse del calor y que disfruten de las actividades al aire libre en este hermoso día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-20T20:56:09.