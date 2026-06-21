El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Morón de la Frontera según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 21 de junio de 2026, Morón de la Frontera se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un espléndido día de verano. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, ofreciendo un ambiente ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 22 grados a las 07:00.
A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 38 grados a las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 57% y el 70% durante las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a medida que las temperaturas se eleven. Es recomendable que los habitantes de Morón se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 29 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 52 km/h a las 18:00 horas. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, pero también es importante tener precaución, ya que podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Este clima es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos en familia, deportes o simplemente relajarse en un parque.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 30 grados a las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:45. La noche se presentará cálida, con temperaturas que rondarán los 28 grados a las 23:00 horas.
En resumen, Morón de la Frontera disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para aprovechar al máximo el verano. Se recomienda a los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias para protegerse del calor y que disfruten de las actividades al aire libre en este hermoso día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-20T20:56:09.
- «El negocio estaba acabando con nuestra salud»: cierra la panadería San Francisco tras 53 años en el barrio de San Andrés de Córdoba
- Se pelea en un kebab de Córdoba y agrede a los policías que le detienen: 'Tú estás muerto, no tenías que haberme mirado
- Noche Blanca del Flamenco 2026: Córdoba sonará a Fosforito en una noche rendida al arte jondo
- Volar desde Córdoba este verano: más de 11.200 plazas, dos rutas activas y medio mundo a una escala
- La piscina natural más grande de Europa está a 2 horas de Córdoba: cine flotante y agua de montaña en la 'Bañera de los Dioses'
- Antonio Amil, dueño de Fuenseca, Delicias y Olimpia: 'Si el Ayuntamiento tiene interés, puede regular los cines de verano en Córdoba
- El primer tsunami de calor se instala en Córdoba: aviso naranja de la Aemet, noches tropicales y máxima de 45 grados este día
- La actriz cordobesa Susana Córdoba dará vida a Rocío Jurado en el biopic que ya se rueda en Chipiona