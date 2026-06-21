El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de junio

El día de hoy, 21 de junio de 2026, Montilla se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 39 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 28 grados, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00, y alcanzando los 25 grados a las 02:00 y 03:00.

A medida que avance la mañana, se espera un ligero descenso en la temperatura, que alcanzará su punto más bajo de 22 grados a las 06:00. Sin embargo, a partir de las 07:00, la temperatura comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando los 23 grados y continuando su ascenso hasta llegar a un máximo de 39 grados a las 18:00. Este aumento de temperatura será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 49% y descenderá hasta un 16% en las horas más cálidas del día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, se espera que el viento se intensifique, alcanzando velocidades de hasta 27 km/h desde el sur en las horas de la tarde. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor intenso, especialmente durante las horas pico.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que no haya lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Montilla pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y claro.

El orto se producirá a las 06:56 y el ocaso será a las 21:43, brindando a los habitantes de Montilla una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo de hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y seco, perfecto para aprovechar el inicio del verano.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-20T20:56:09.