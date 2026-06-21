El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moguer según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 21 de junio de 2026, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 31 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y agradable.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 62% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación térmica más confortable. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad podría aumentar ligeramente, alcanzando un 63% al final del día, lo que es típico en esta época del año.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 18 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Durante la tarde, se anticipa que el viento alcance rachas de hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 24 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas y un ambiente tranquilo para disfrutar de la velada.
En resumen, el tiempo en Moguer para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que la experiencia sea aún más placentera. Se recomienda a los habitantes y visitantes que aprovechen este día soleado, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol durante las horas más calurosas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-20T20:56:09.
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