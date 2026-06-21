El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de junio

El día de hoy, 21 de junio de 2026, Martos se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 38 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 26% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 40% en la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas pico de calor. Sin embargo, la falta de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo del día, garantiza que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur a velocidades que oscilarán entre los 12 y 23 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 40 km/h en momentos puntuales. Este viento, aunque cálido, ayudará a mitigar un poco la sensación de calor intenso, especialmente durante las horas más calurosas de la tarde.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de vistas panorámicas y un cielo azul claro.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda tomar precauciones ante el calor, como mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas de mayor exposición solar, que se prevén entre las 14:00 y las 17:00 horas. La temperatura comenzará a descender hacia la tarde, alcanzando los 34 grados hacia el final del día, lo que permitirá un ambiente más agradable para disfrutar de la noche.

En resumen, Martos vivirá un día de verano típico, con temperaturas elevadas, cielos despejados y un viento que, aunque cálido, ofrecerá algo de alivio. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con la precaución necesaria ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-20T20:56:09.