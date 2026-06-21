El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de junio

El día de hoy, 21 de junio de 2026, Marchena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 28 grados , y a medida que avanza la jornada, se espera que alcance un máximo de 40 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa comenzará en un 53% y disminuirá a lo largo del día, alcanzando un 23% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea aún más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Marchena mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 26 km/h hacia la tarde. Las ráfagas de viento pueden llegar a ser más intensas, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de mayor temperatura. Sin embargo, es importante tener precaución, ya que el viento puede levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como picnics, deportes o simplemente disfrutar de un paseo por el campo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 28 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo que los habitantes de Marchena disfruten de una hermosa vista del atardecer, que se espera que ocurra a las 21:45 horas.

En resumen, el tiempo en Marchena para hoy es perfecto para disfrutar del verano. Con temperaturas altas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia, es un día ideal para salir y aprovechar al máximo el buen tiempo. Se aconseja a la población que tome las precauciones necesarias para evitar golpes de calor y que disfruten de este espléndido día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-20T20:56:09.