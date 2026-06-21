El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de junio

El día de hoy, 21 de junio de 2026, Mairena del Aljarafe se prepara para disfrutar de un tiempo excepcionalmente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 27 grados , y a medida que avanza la jornada, se espera un ligero descenso en las temperaturas, alcanzando un mínimo de 22 grados a las 07:00 horas.

A lo largo del día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 38 grados a las 16:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 29% y el 82%, siendo más alta en las primeras horas de la mañana y disminuyendo a medida que el sol se eleva en el cielo. La combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Mairena del Aljarafe que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h en las horas más cálidas de la tarde. Este viento puede ofrecer un alivio temporal del calor, pero también es recomendable estar atentos a posibles ráfagas más fuertes.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias durante el día, ya que la probabilidad de precipitación es del 0%. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y claro.

Con el ocaso programado para las 21:48 horas, los habitantes de Mairena del Aljarafe podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol, que será el cierre perfecto para un día de verano. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de la naturaleza, realizar actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre, siempre recordando mantenerse hidratados y protegidos del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-20T20:56:09.