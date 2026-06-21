El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de junio

El día de hoy, 21 de junio de 2026, Mairena del Alcor disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 28 y 37 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un ambiente cálido y agradable. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 38 grados.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 47% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos a medida que la temperatura aumenta, alcanzando un 26% por la tarde. Esta combinación de calor y baja humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Mairena del Alcor que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar algunas molestias en áreas expuestas. Es aconsejable asegurar objetos ligeros en exteriores que puedan ser arrastrados por el viento.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la zona.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 28 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. El ocaso se producirá a las 21:47, marcando el final de un día soleado y caluroso.

En resumen, Mairena del Alcor experimentará un día ideal para disfrutar del aire libre, siempre teniendo en cuenta las altas temperaturas y el viento moderado. Se recomienda hidratarse adecuadamente y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-20T20:56:09.