El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de junio

El día de hoy, 21 de junio de 2026, Lucena disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille intensamente durante todo el día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que promete un ambiente ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a primera hora de la mañana, descendiendo ligeramente a 26 grados en la siguiente hora, y continuarán bajando hasta alcanzar un mínimo de 22 grados en las primeras horas de la tarde.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando un pico de 38 grados en la tarde. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Lucena que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas más calurosas. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la tarde, estabilizándose en torno a los 36 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 51% por la mañana y disminuyendo a un 35% en las horas centrales del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas de mayor temperatura. Sin embargo, por la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 47% hacia el final del día, lo que podría proporcionar un alivio en la sensación de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de 25 km/h en las horas más cálidas, lo que podría ofrecer un ligero alivio del calor. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 46 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría ser notable para quienes se encuentren al aire libre. A lo largo del día, la dirección del viento variará, pero se mantendrá predominantemente del sur y suroeste.

No se anticipa ninguna precipitación, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. La probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Con el ocaso programado para las 21:42, los lucentinos podrán disfrutar de una larga jornada de luz solar, ideal para reuniones familiares, paseos y otras actividades recreativas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-20T20:56:09.