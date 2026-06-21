El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de junio

Hoy, 21 de junio de 2026, Lora del Río se prepara para un día mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance el día, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 16:00 horas, donde se espera que el termómetro marque unos cálidos 41 grados .

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 47% por la mañana y descendiendo a un 20% durante las horas más cálidas. Esto significa que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá que los habitantes y visitantes de Lora del Río disfruten del día con mayor comodidad. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 25 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Este viento también podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes deseen disfrutar de un picnic, practicar deportes o simplemente pasear por el campo.

El amanecer se producirá a las 07:00 horas y el ocaso será a las 21:47 horas, brindando una larga jornada de luz solar. Las condiciones climáticas son perfectas para disfrutar de la naturaleza y de las actividades veraniegas que caracterizan a esta época del año en Lora del Río. En resumen, hoy es un día para aprovechar al máximo el buen tiempo, siempre tomando precauciones ante el calor intenso y disfrutando de la belleza del entorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-20T20:56:09.