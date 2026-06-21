El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de junio

El día de hoy, 21 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada. A las 14:00 horas, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 40 grados, lo que podría generar una sensación de calor intenso. Es recomendable que los habitantes tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente bajos, comenzando en un 28% por la mañana y descendiendo hasta un 11% en las horas más cálidas del día. Esto, combinado con las altas temperaturas, podría aumentar el riesgo de deshidratación, por lo que se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará con fuerza variable a lo largo del día. Por la mañana, se registrarán vientos del sur a 19 km/h, aumentando a 35 km/h en las horas centrales. A medida que avance la tarde, el viento cambiará a dirección sureste, alcanzando ráfagas de hasta 50 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad y afectar actividades al aire libre. Por la noche, el viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 8 km/h.

En lo que respecta a la probabilidad de precipitaciones, se espera un día completamente seco, sin indicios de lluvia en el horizonte. Las probabilidades de tormenta también son nulas, lo que sugiere que los cielos permanecerán despejados o con intervalos nubosos en algunas horas de la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, cuando se podrían observar algunas nubes altas.

La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y soleado. Sin embargo, se recomienda a los conductores y peatones que estén atentos a las ráfagas de viento, especialmente en áreas abiertas y expuestas.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy se presenta como un día caluroso y seco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante las altas temperaturas y el viento fuerte.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-20T20:56:09.