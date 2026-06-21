El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de junio

El día de hoy, 21 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Lepe, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 24 y 25 grados durante la mañana, proporcionando un ambiente cálido y agradable para las actividades al aire libre.

A medida que avance el día, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 14:00 horas, donde se prevé que se registren hasta 29 grados . Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque disminuirá ligeramente, se mantendrá en niveles cómodos, rondando el 60% en las horas más cálidas. La combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico.

El viento, que soplará principalmente del sur, alcanzará velocidades de hasta 16 km/h, lo que proporcionará un alivio agradable en las horas más calurosas del día. Durante la tarde, se espera que el viento se intensifique, con ráfagas que podrían llegar a los 29 km/h, lo que ayudará a refrescar el ambiente. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día.

En la tarde, el cielo seguirá mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente hacia la noche, alcanzando los 24 grados al caer el sol, que se producirá a las 21:52 horas. La humedad aumentará ligeramente al caer la noche, pero se mantendrá en niveles aceptables.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda aprovechar las horas de sol, especialmente en la mañana y la primera parte de la tarde. Con un tiempo tan favorable, es un día ideal para disfrutar de la playa o realizar deportes al aire libre. En resumen, Lepe disfrutará de un día soleado y cálido, perfecto para disfrutar del inicio del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-20T20:56:09.