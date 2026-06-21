El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de junio

El día de hoy, 21 de junio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lebrija, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero descenso en la temperatura, que se estabilizará en torno a los 23 grados entre las 03:00 y las 04:00.

A partir de las 05:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 22 grados, y subiendo gradualmente hasta llegar a un máximo de 38 grados a las 16:00. Este aumento de temperatura será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 68% a la medianoche y descenderá hasta un 33% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno será moderada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 10 y 24 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 09:00 y las 10:00, alcanzando hasta 33 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es favorable para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:05, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso será a las 21:47, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz solar. En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy será ideal para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará más llevadero el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-20T20:56:09.