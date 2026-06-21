El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de junio

El día de hoy, 21 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Jaén, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, las nubes altas comenzarán a dar paso a un cielo despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente la atmósfera. Las temperaturas oscilarán entre los 31°C en las primeras horas de la mañana y alcanzarán un máximo de 40°C durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso y soleado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 23% por la mañana y descendiendo hasta un 7% en las horas más cálidas del día. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, podría generar una sensación térmica aún más elevada, por lo que se recomienda a los habitantes de Jaén tomar precauciones para evitar golpes de calor.

A lo largo del día, el viento soplará predominantemente del sur, con velocidades que variarán entre 13 y 20 km/h. En las horas de la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas que podrían llegar hasta los 40 km/h. Esto podría ofrecer algo de alivio ante el calor, aunque también se debe tener en cuenta que el viento puede levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante la mayor parte del día, con un leve aumento al 15% en la franja horaria de 14:00 a 20:00. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá estable y seco.

Los intervalos nubosos comenzarán a aparecer hacia la tarde, pero no se espera que afecten significativamente la claridad del cielo. A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se prevé para las 21:40.

Es un día ideal para actividades al aire libre, pero se aconseja a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas. La combinación de altas temperaturas y baja humedad puede ser desafiante, por lo que es fundamental cuidar la salud y el bienestar personal.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-20T20:56:09.