El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Jaén según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 21 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Jaén, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, las nubes altas comenzarán a dar paso a un cielo despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente la atmósfera. Las temperaturas oscilarán entre los 31°C en las primeras horas de la mañana y alcanzarán un máximo de 40°C durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso y soleado.
La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 23% por la mañana y descendiendo hasta un 7% en las horas más cálidas del día. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, podría generar una sensación térmica aún más elevada, por lo que se recomienda a los habitantes de Jaén tomar precauciones para evitar golpes de calor.
A lo largo del día, el viento soplará predominantemente del sur, con velocidades que variarán entre 13 y 20 km/h. En las horas de la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas que podrían llegar hasta los 40 km/h. Esto podría ofrecer algo de alivio ante el calor, aunque también se debe tener en cuenta que el viento puede levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.
En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante la mayor parte del día, con un leve aumento al 15% en la franja horaria de 14:00 a 20:00. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá estable y seco.
Los intervalos nubosos comenzarán a aparecer hacia la tarde, pero no se espera que afecten significativamente la claridad del cielo. A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se prevé para las 21:40.
Es un día ideal para actividades al aire libre, pero se aconseja a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas. La combinación de altas temperaturas y baja humedad puede ser desafiante, por lo que es fundamental cuidar la salud y el bienestar personal.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-20T20:56:09.
- «El negocio estaba acabando con nuestra salud»: cierra la panadería San Francisco tras 53 años en el barrio de San Andrés de Córdoba
- Se pelea en un kebab de Córdoba y agrede a los policías que le detienen: 'Tú estás muerto, no tenías que haberme mirado
- Noche Blanca del Flamenco 2026: Córdoba sonará a Fosforito en una noche rendida al arte jondo
- Volar desde Córdoba este verano: más de 11.200 plazas, dos rutas activas y medio mundo a una escala
- La piscina natural más grande de Europa está a 2 horas de Córdoba: cine flotante y agua de montaña en la 'Bañera de los Dioses'
- Antonio Amil, dueño de Fuenseca, Delicias y Olimpia: 'Si el Ayuntamiento tiene interés, puede regular los cines de verano en Córdoba
- El primer tsunami de calor se instala en Córdoba: aviso naranja de la Aemet, noches tropicales y máxima de 45 grados este día
- La actriz cordobesa Susana Córdoba dará vida a Rocío Jurado en el biopic que ya se rueda en Chipiona