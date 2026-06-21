El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de junio

Hoy, 21 de junio de 2026, Isla Cristina disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera, llevando las temperaturas a un agradable nivel. A primera hora, se espera una temperatura de 24 grados , que descenderá ligeramente a 22 grados hacia el mediodía.

A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando, alcanzando un máximo de 28 grados en la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 67% y el 73%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Sin embargo, la brisa marina ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante.

El viento soplará predominantemente del sur, con velocidades que variarán entre 10 y 18 km/h. Durante las horas más cálidas, se prevé que el viento alcance su máxima velocidad de 18 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en la costa. A lo largo del día, la dirección del viento se mantendrá constante, lo que es típico para esta época del año en la región.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna parte del día, lo que permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para disfrutar de la playa o realizar excursiones por la naturaleza.

La salida del sol se producirá a las 07:08, y el ocaso será a las 21:53, lo que brinda una larga jornada de luz solar para aprovechar. Las condiciones climáticas son perfectas para disfrutar de un día en familia, practicar deportes acuáticos o simplemente relajarse bajo el sol.

En resumen, el tiempo en Isla Cristina para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y una brisa suave que hará que el día sea perfecto para disfrutar de todo lo que la costa tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-20T20:56:09.