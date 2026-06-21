El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de junio

Hoy, 21 de junio de 2026, Huelva disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, la visibilidad será excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 29 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque 29 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 63% por la mañana y descendiendo a un 56% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente agobiante, lo que permitirá disfrutar del tiempo sin incomodidades significativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur, con velocidades que oscilarán entre 8 y 20 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas. Este viento del sur también puede traer consigo un ligero aumento en la sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre, como paseos por la playa o actividades deportivas, no se verán interrumpidos por el mal tiempo. La ausencia de nubes significativas permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera, haciendo de este un día perfecto para disfrutar de la naturaleza.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 23 grados hacia el final del día. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 21 grados, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada al aire libre.

En resumen, Huelva se prepara para un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera. Es un momento ideal para disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores, aprovechando al máximo el inicio del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-20T20:56:09.