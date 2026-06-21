El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de junio

El día de hoy, 21 de junio de 2026, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 22 grados a las 07:00.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 31 grados a las 11:00 y un máximo de 37 grados a las 15:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 29% y el 78% a lo largo del día, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo conforme se acerque la tarde. Es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que variarán entre 10 y 27 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 47 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener precaución, ya que estas ráfagas pueden ser fuertes y causar molestias.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en el transcurso del día. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 27 grados a las 23:00. El ocaso se producirá a las 21:47, marcando el final de un día soleado y cálido. En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-20T20:56:09.